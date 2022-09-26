Mersin’de polisevine saldırı: 1 polis yaşamını yitirdi, 1'i polis 4 yaralı

Mersin’de Tece Polisevi’ne önce uzun namlulu silahlarla ateş açılmasının ardından bombalı araçla yapılan saldırı sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırı sonucunda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, 1'i polis 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Soylu 2 saldırganın da çatışmada yaralandıktan sonra üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirerek öldüklerini açıkladı.

İHA'nın haberine göre olay merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'ndeki Tece Polisevi’nde meydana geldi. 22.45 sıralarında 2 araç içerisinden Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Ekiplerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma sonucu bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi.

Çıkan çatışma sonucu 1’i ağır 2 polis memurunun yaralandığı bildirildi. Öte yandan patlama bölgesinde çanta içerisinde ikinci bir düzenek daha bulunduğu, düzeneğin kontrolü patlamayla patlatıldığı öğrenildi.

Mersin'deki patlama ve çatışma anları böyle görüntülendihttps://t.co/aKVlSLl5dK pic.twitter.com/XkomDQEW8Z — soL Haber (@solhaberportali) September 26, 2022

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Bir kişi gözaltına alındı

Olaya dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanlığı çıkan çatışmada 2 polis memurunun yaralandığını belirtirken, bir şüphelinin ise silahıyla gözaltına alındığı bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.

Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli, silahıyla gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

Adalet Bakanı Bozdağ: Saldırı bütün boyutlarıyla soruşturuluyor

Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi’ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" dedi.

Soylu Mersin'e gidiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırının ardından Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı.

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Saldırıya ilişkin İHA tarafından yayınlanan görüntülerde olay yerine gelen bir kadın şüpheli önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açıyor, daha sonra geri dönerek yanında diğer kadın arkadaşıyla birlikte uzun namlulularla Tece Polisevi Nizamiye Nöbet Kulübesine ateş açmaya devam ediyor. Çatışmada saldırganlardan birinin yere düştüğü görülüyor.

1 polis yaşamını yitirdi, 1'i polis 4 yaralı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik saldırıda bir polisin yaşamını yitirdiğini, bir polisin de yaralandığını açıkladı.

Mersin'de açıklama yapan Soylu, 1 sivilin çatışma sırasında balkonda otururken kurşun isabet etmesi, 2 sivilin de patlamanın etkisiyle yüksekten atlama sonucu yaralandığını açıkladı.

Soylu saldırıyı düzenleyen 2 kişininse üzerlerindeki patlayıcıları patlatarak öldüklerini açıkladı.

Soylu yaptığı açıklamada "İki kadın terörist çantalarıyla birlikte, anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde polisin orada nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken bu bölgeye yakın dört bekçi arkadaşımız araçla intikal ettikten sonra onlar da çatışmaya giriyorlar. İki terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyor. Çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. Kaçamayacaklarını anlayınca kendi sırtlarına koymuş oldukları patlayıcılarla kendilerini patlatıyorlar" dedi.

"Teröristlerden birinin kimliğini büyük ölçüde belirledik. 2 teröristin de kırsaldan geldiği tahmin ediliyor" diyen Soylu olayın ardından gözaltına alınan kişiyle ilgili olaraksa "Elinde pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Konuyla ilgisi var mı yok mu araştırılıyor" ifadesini kullandı.