Mersin'de otobüs ve tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 BA 884 plakalı otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde, 31 AEK 926 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından alev alan otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 3 kişi öldü. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana ve Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, kazaya ilişkin bilgi aldı. (AA)