Mersin'de kadın cinayeti: Edanur Candan katledildi!

Mersin’de 9 Şubat 2022 tarihinde ormanlık alanda cesedi bulunan sağır ve dilsiz Edanur Candan’ın yine sağır ve dilsiz olan 'sevgilisi' tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mezitli ilçesinde ikamet eden genç kadının, öldürülmeden önce evinden ayrılarak yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Araştırma sonucu cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen M.C.Y.’nin arkadaşı R.A. da gözaltına alındı.

Cinayeti işlediği itiraf eden M.C.Y. ve azmettirici R.D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.