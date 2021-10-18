Mersin'de kadın cinayeti

Mersin'de 47 yaşındaki Fettah Çağlar 39 yaşındaki eşi Hadika Çağlar'ı bıçaklayarak öldürdü. Fettah Çağlar cinayetin ardından oturduğu apartmanın 3. katının balkonundan atlayarak intihar etti.

İHA'nın haberine göre olay merkez Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Hadika Çağlar ve Fettah Çağlar'ın öldüğünü belirledi.

4 çocukları olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.