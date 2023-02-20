Mersin'de eğitime 1 gün ara verildi

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle yıkılan binalar, enkaz altında kalanlar var. Depremde en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Depremlerin ardından Mersin'de, yarın için (21 Şubat Salı günü) geçerli olmak üzere eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Mersin İlimiz genelinde 21.02.2023 Salı günü eğitim öğretime (1) gün ara verilmiş, okullar tatil edilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.