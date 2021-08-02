Mersin'de denize paslı su boşaltıldı: 'En ağır şekilde cezalandıracağız'

Mersin Limanı'nda bir gemiden denize paslı olduğu iddia edilen suyun boşaltılması tepkilere neden oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak tepki göstererek, "En ağır şekilde cezalandıracağız" ifadelerini kullandı

Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı’nda bir yük gemisinden paslı olduğu iddia edilen suyun boşaltılması, limanda tekneyle görev yapan çevre koruma ekibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Korna çalarak gemidekileri uyaran görevli, "Ne yapıyorsunuz? Bak bi bak ne yapıyorsun? Mahvettin denizi. Balast basıyorsunuz bak, paslı su geliyor" dedi. Çalışma arkadaşını da uyaran görevli "Operasyonu ara söyle, ben de şimdi görüntüleri gruba atacağım" diye konuştu.

'Bir yandan ormanlarımızı korumaya çalışırken'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak tepki gösterdi. Seçer, paylaşımında, "Bir yandan yanan ormanlarımızı korumaya çalışırken, az önce Mersin Limanı MIP 2 Rıhtımı’nda çevre koruma ekibimizin çektiği bu çirkinliği sizinle paylaşıyorum. Denizimizi kirletenleri bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en ağır şekilde cezalandıracağız" ifadelerini kullandı.