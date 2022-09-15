Mersin'de belediye çalışanı 10 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla başlattığı soruşturmada 10 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verdi.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, karar doğrultusunda sabah saatlerinde 10 adrese polislerce baskın yapıldı. Ev baskınlarında Ali Kaya, Ferhat Eren, A.K., B.B., D.B., H.S., K.B., M.E.İ., İ.G. ve S.M. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 10 kişi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Haberde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kentin büyükşehir belediyesini hedef göstermesinin ardından belediye çalışanlarına dönük operasyon yapıldığı belirtildi.