Saygı Öztürk, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Fatma Karaağaç’ın YouTube programına konuk olan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 6'lı masada yer alan partiler arasındaki İYİP lideri Akşener'in 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayının masanın bir diğer partisi CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürdü.

CHP, İYİP, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin yer aldığı ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmezken, Kılıçdaroğlu'nun ismi kamuoyunda ön plana çıkıyor.

Saygı Öztürk konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu adaydır. Masadaki diğer genel başkanların da Kılıçdaroğlu üzerinde herhangi bir olumsuzlukları veya çekincelerinin olmadığını söyleyelim. Yeri ve zamanı gelince açıklanacaktır."