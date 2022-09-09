Mersin ve Muğla'da orman yangınları

Muğla-Denizli il sınırı Esençay Mahallesi ile Denizli Kale ilçesi sınırları içerisinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Mersin'de de merkez Akdeniz ilçesine bağlı Iğdır Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Çevreye yayılan yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler arazözlerle müdahale ederken, havadan da 4 helikopterle müdahale ediliyor. Bölge halkının de destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.