Bakan Koca: Mersin'deki yangından 25 kişi etkilendi, birinin durumu ağır

Mersin Gülnar'a bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Mersin Gülnar’da dün ormanlık alanda çıkan yangından 25 kişi etkilenmiştir. Sekiz kişinin tedavisi devam ediyor. Birinin durumu ağır, üçünün durumu orta, dördünün durumu iyidir. Yaralılara ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor” dedi.