Mersin ve Kastamonu'da iş cinayetleri: İki işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi

Bugün Mersin ve Kastamonu'da iki işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Esenler Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinin çatısında onarım işi yapan Niyazi Canlı (28), dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, işçinin düşme anı atölyenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'da ise inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'ndeki bir binanın dış cephesinde onarım yapan Alparslan Çelik, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Çelik, sağlık ekibince kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. (AA)