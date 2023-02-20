Mersin Valiliği uyardı: Deniz kıyısından uzak durulması önemle rica olunur

Mersin Valiliği, Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından, deniz kıyısından uzak durulması uyarısında bulundu.

Haber Merkezi

Hatay'da peş peşe 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken yıkılan binalar ve yaralılar olduğu öğrenildi. AFAD, Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

Hatay'daki depremlerin ardından açıklamada bulunan Mersin Valiliği, "Vatandaşlarımızın deniz kıyısından uzak durması önemle rica olunur" uyarısında bulundu.

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Hatay'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi