Mersin merkezli 6 ilde 'sahte evrak' operasyonu: 24 gözaltı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "sahte evrak düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattığı" öne sürülen 'organize suç örgütü'ne yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda 31 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep ve Mardin'deki adreslere operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda 24 zanlı yakalandı, adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.
Polisin, adresinde bulunmayan 7 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor. (AA)