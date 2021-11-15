Mersin Limanı'na gelen 1,3 ton kokainle ilgili istenen ceza belli oldu

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Haziran’da düzenlediği operasyonda, Ekvador’dan Mersin Limanına Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti.

"Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu" olarak tarihe de geçen olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı. İddianamede kokain kaçakçılığıyla ilgili tutuklanan, muz ithalatı şirketinin sahibi N.Ş., oğlu H.İ.Ş., firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. hakkında ‘uyuşturucu ithal etme' suçundan 45’er yıldan 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Peker detayı

Ülkücü mafya Sedat Peker'in geçtiğimiz aylarda AKP'nin önde gelen isimlerine yönelik yaptığı kokain ticareti suçlamalarının ardından Mersin Limanı'nda üç defa kokain yakalandığı açıklanmıştı. Yakalandığı açıklanan ilk kokainin 1,3 ton, diğerinin ise 176,6 kilo, sonuncunsa 70 kilo olduğu belirtilmişti.

Peker daha sonra, "Mersin Limanında ve körfezdeki limanlarda tonlarca kokain yakalandı. Bu kokainler kimin? Yine ses yok. 10 gram uyuşturucu yakalayıp, 7-8 kişiyi tutuklatıp kahramanlık yapan süslü sülü; kesin cezaevine gireceksin." ifadelerini kullanmıştı.

Kokainin değeri 63 milyon 878 bin dolar olarak belirlendi

Firmanın daha önceki muz sevkiyatlarında, tüm konteynerlerin Mersin Serbest Bölgesindeki iş yeri deposuna alınarak, muzların depoya indirildiği ve transit gönderilmek üzere tırlara aktarıldığı kaydedilen iddianamede, söz konusu kokain cinsi uyuşturucunun yakalandığı konteynerlerin de firma deposuna gideceği ve uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı belirtildi. İddianamede, “Ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikardır” denildi.

Konteynerlere şirket yetkililerinin dışında müdahale imkanının bulunmadığı da kaydedilen iddianamede, muz ithalatı adı altında kente uyuşturucu getirildiği, ithal edilen muzun değerinin 918 bin 270 dolar, ele geçirilen kokainin ise 63 milyon 878 bin dolar olduğu ifade edildi.