Mersin Limanı'na gelen 1,3 ton kokainle ilgili davada 4 sanığa tahliye

Ekvador’dan Mersin Limanı'na gemiyle getirilen muz yüklü konteynerde ele geçirilen 1,3 ton kokainle ilgili tutuklanan 6 sanıktan 4’ü tahliye edildi.

Haber Merkezi

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Haziran’da düzenlediği operasyonda, Ekvador’dan Mersin Limanına Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ele geçirilen 1,3 ton kokainle ilgili tutuklanan 5 sanık hakkında 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Davada tutuklu 6 sanıktan 4’ü tahliye edildi. (ANKA)

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Mersin Limanı'na gelen 1,3 ton kokainle ilgili istenen ceza belli oldu