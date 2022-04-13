Mersin Limanı'na gelen 1,3 ton kokainle ilgili davada 4 sanığa tahliye

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Haziran’da düzenlediği operasyonda, Ekvador’dan Mersin Limanına Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ele geçirilen 1,3 ton kokainle ilgili tutuklanan 5 sanık hakkında 67 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istenmişti.
Davada tutuklu 6 sanıktan 4’ü tahliye edildi. (ANKA)