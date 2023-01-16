Mersin Limanı işçileri iş bıraktı

Mersin Limanı’nda LDH ve Özgüneş Taşımacılık isminde iki taşeron firma bünyesinde çalışan yaklaşık 200 işçi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin artırılması talebiyle iş bıraktı.

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre; iş bırakan işçilerin sabit bir maaşı olmadığı, yükleme yaptıkları iş başına ücret aldıkları öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklamada buunan TÜMTİS Mersin Şube Başkanı Savaş Gürkan, “Geçen hafta başından beri iş bırakma eylemi sürüyor. İş bırakan yaklaşık 200 işçinin liman giriş kartları iptal edilmiş durumda. İşçilerin en temel talepleri maaşları. Burada çalışan işçilerin sabit bir ücreti yok. Hafta tatillerinde, yıllık izinlerinde ve çalışmadıkları herhangi bir günde ücret alamıyorlar. O yüzden maaşlarının asgari ücret artı prim olması, tamamının banka üzerinden ödenmesi ve hafta tatilleri ile yıllık izinlerde ücret kesintisinin olmamasını talep ediyorlar. İşçilerle ve taşeron firmaların görüşmeleri devam ediyor” dedi.

İzin alınca 20 TL sigorta kesintisi

İş bırakan işçilerden biri ise izin günlerinde sigortaları ödendiği için maaşlarından 20 TL sigorta parası kesildiğini ifade etti. İşçi şöyle konuştu:

"Biz konteyner bazında çalışıyoruz. Konteyner yoksa biz para kazanamıyoruz. Bazen tam tersi çok yoğun oluyor ve yeri geldiğinde 16 saat çalıştığımız günler oluyor. Biz 8 saatlik yasal çalışma süresinin güvence altına alınmasını istiyoruz. Bizim taleplerimiz asgari ücret maaş artı prim olarak çalışmak. Birde maaşlarımızın tamamının bankaya yatmasını ve kullandığımız izinlerin ücretli bir şekilde olmasını istiyoruz.

İzin kullandığımız gün para kazanamadığımız gibi birde sigortamız ödendiği için 20 TL sigorta parası kesiliyor. İzin günlerimiz çok fazla biriktiği zaman ise bizi izne göndermeye çalışıyorlar. Bu şartlarla biz nasıl izne çıkalım. 10 yıldır bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Artık yeter dedik ve bir düzen istiyoruz. Beden olarak çok yıprandık ve tükendik. Birçok arkadaşımız çeşitli sağlık problemleri yaşıyor."