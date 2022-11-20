Mersin Kadın Dayanışma Komitesi'nden seminer: Ergenlik döneminde ebeveyn yaklaşımı

Mersin Kadın Dayanışma Komitesi, geçtiğimiz haftalarda Karaduvar Semt Evi’nde gerçekleştirdiği “Ergenlik Döneminde Ebeveyn Yaklaşımı” seminerini, Mersin'in bir diğer emekçi mahallesi olan Halkkent mahallesinde bulunan Halkkent Semt Evi’nde gerçekleştirdi.

Seminerde yapılan ilk konuşmada, psikolog Berna Yiğitbaş, ebeveynle ergenlerin iletişiminde sevgi ,saygı ve sınır başlıklarının öneminin altını çizdi. Katılımcıların deneyimlerini ve yaşadıkları zorlukları aktardığı sohbetler yapıldı.

Seminerin ikinci oturumunda ise son yıllarda eğitimde yaşanan gerici ve piyasacı dönüşümlerin olumsuz etkilerinden bahsedildi. Eğitimin her aşamada ücretsiz olması ve dini referansların eğitim sisteminden tamamıyla çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Son olarak içinde yaşadığımız ve bizi her alanda bir çıkmaza sürükleyen bu düzende yaşadığımız sürece hem ebeveynlerin hem gençlerin kalıcı bir çözüm bulamayacağı ifade edildi.

Seminer Mersin Kadın Dayanışma Komitesi adına, kalıcı bir çözüm olan sosyalizmi inşa etmek için mücadeleye çağrıda bulunulması ile sona erdi.