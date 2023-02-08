Mersin halkından deprem bölgesindeki TKP kriz masasına dayanışma malzemesi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerinin etkilediği 10 ilden birisi olan Hatay, depremden en çok etkilenen illerden birisi olmuştu.

Neredeyse resmi hiçbir görevlinin olmadığı, yurttaşların ölüme terk edildiği Hatay'da TKP'nin oluşturduğu kurtarma ekibi ise kriz masası kurmuştu.

Mersin'den Hatay'daki deprem bölgesine giden gönüllü yurttaşlar, depremden zarar gören yurttaşlar için topladıkları dayanışma malzemelerini TKP kriz masasına teslim etti.