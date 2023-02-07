TKP'nin yeni dayanışma tırları yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla tüm yurtta semt evlerinde ve parti örgütlerinde toplanan dayanışma kolileri dün Ankara ve İstanbul'dan yola çıkmış, bugün ise deprem bölgesine ulaşmıştı.
TKP'nin çağrısıyla toplanmaya devam edilen dayanışma kolileri, bugün ise İzmir ve İstanbul-Kocaeli-Gebze'den yola çıktı.
TKP kriz masasındaki arkadaşlarımız destek ve dayanışma talepleri, gönüllülerin koordinasyonu için çalışıyor.— TKP (@tkpninsesi) February 7, 2023
İzmir'den ve İstanbul-Kocaeli-Gebze'den dayanışma tırlarımız yola çıktı. #deprem #Antakya #hatay #Antep #Malatya pic.twitter.com/t3nb7kJk1d