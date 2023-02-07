TKP'nin yeni dayanışma tırları yola çıktı

TKP'nin çağrısıyla toplanmaya devam edilen dayanışma kolileri, İzmir ve İstanbul-Kocaeli-Gebze'den yola çıktı.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla tüm yurtta semt evlerinde ve parti örgütlerinde toplanan dayanışma kolileri dün Ankara ve İstanbul'dan yola çıkmış, bugün ise deprem bölgesine ulaşmıştı.

TKP'nin çağrısıyla toplanmaya devam edilen dayanışma kolileri, bugün ise İzmir ve İstanbul-Kocaeli-Gebze'den yola çıktı.

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TKP'nin topladığı yardımlar deprem bölgesine ulaştı