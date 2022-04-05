Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 22 avukata soruşturma açtı

2016 yılından beri tutuklu bulunan ve demans tanısına rağmen tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve siyasi tutukluların maruz kaldığı olumsuz koşullar ve yargılamada keyfiyete karşı, Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması düzenlemek isteyen avukatlar kolluk kuvvetlerince engellenmişti.
Özgürlük için Hukukçular Derneği'nin çağrıda bulunduğu ve bağımsız avukatların da katılım gösterdiği basın açıklamasına katılan 22 avukata Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
Haklarında soruşturma açılan avukatlar arasından belirlenmiş olan ve Av. Ahmet Paket, Av. Bedri Kuran, Av. Ezgi Özkan, Av. İbrahim Kaya, Av. Işıl Akan ve Av. Mustafa Bilge Özel'den oluşan heyet, konuya dair açıklama yayınladı.
Heyetin açıklaması şöyle: