Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 22 avukata soruşturma açtı

2016 yılından beri tutuklu bulunan ve demans tanısına rağmen tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk ve siyasi tutukluların maruz kaldığı olumsuz koşullar ve yargılamada keyfiyete karşı, Mersin Adliyesi bahçesinde basın açıklaması düzenlemek isteyen avukatlar kolluk kuvvetlerince engellenmişti.

Özgürlük için Hukukçular Derneği'nin çağrıda bulunduğu ve bağımsız avukatların da katılım gösterdiği basın açıklamasına katılan 22 avukata Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Haklarında soruşturma açılan avukatlar arasından belirlenmiş olan ve Av. Ahmet Paket, Av. Bedri Kuran, Av. Ezgi Özkan, Av. İbrahim Kaya, Av. Işıl Akan ve Av. Mustafa Bilge Özel'den oluşan heyet, konuya dair açıklama yayınladı.

Heyetin açıklaması şöyle:

"Yargının üç sac ayağından biri olan savunma yine saldırı altında.

Geçtiğimiz Şubat ayında Aysel Tuğluk vakası özelinde siyasi mahpusların maruz kaldığı olumsuz ceza infaz kurumu koşullarının ve yargılamada keyfiyetin eleştirilmesi amacıyla ÖHD'nin çağrıda bulunduğu ve bağımsız avukatların da desteklediği bir basın açıklaması gerçekleştirilmek istenmiş, Mersin Adliyesi bahçesinde yapılmak istenen bu açıklama kolluk marifetiyle biber gazı, cop ve plastik mermi kullanılarak engellenmişti.

Yukarıda bahsedilen olay sebebiyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 meslektaşımız hakkında soruşturma başlatıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Yurttaşın basın açıklaması yapma hakkını koruyan avukatlar olarak bu kez kendi basın açıklaması yapma hakkımızı korumamız gereken bir dönemi yaşıyoruz.

5 Nisan Avukatlar Günü’nde böyle bir haberi paylaşmanın üzüntüsünü yaşadığımızı özellikle belirtmek isteriz. Bu vesileyle siyasi mahpus avukatların ülke gündeminde artık sıkça yer aldığını da hatırlatarak bu haberin bugünün anlam ve önemini net ve eksiksiz bir şekilde yansıttığını düşünmekteyiz"