Mermer ocağındaki konteynerde meydana gelen patlamada bir işçi yaşamını yitirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesi Huğlu Mahallesi'ndeki bir mermer ocağında çalışan kepçe operatörü Halil İbelek'in (23), girdiği konteynerde demir profil keserken çıkan kıvılcımların benzin bidonuna sıçraması nedeniyle patlama yaşandı.

Patlamayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlamada ağır yaralanan ve vücudunda yanıklar oluşan İbelek, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen İbelek'in, askerden yeni geldiği ve mermer ocağında çalışmaya başladığı bilgisine ulaşıldı. (AA)