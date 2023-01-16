Merkezi yönetim bütçesi bir yılda 139 milyar 65 milyon lira açık verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2022 yılında 2021'e göre; yüzde 99,9 artarak 2 trilyon 802 milyar 355 milyon lira, giderleri ise yüzde 83,4 yükselerek 2 trilyon 941 milyar 420 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; merkezi yönetim bütçe açığı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 31 geriledi ve 139 milyar 65 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Aralık 2022'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 96,7 artarak 255 milyar 199 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 31,3 artışla 373 milyar 816 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 118 milyar 617 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkezi yönetim bütçe gelirleri aralık ayı itibarıyla 255 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 211 milyar 514 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 35 milyar 620 milyon TL olmuştur.

2021 Aralık ayında bütçe gelirleri, 129 milyar 710 milyon TL iken 2022'nin aynı ayında yüzde 96,7 oranında artarak 255 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin aralık ayı gerçekleşme oranı 2021'de yüzde 11,8 iken 2022'de yüzde 10 olmuştur.

2022 Aralık ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,6 oranında artarak 211 milyar 514 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021'de yüzde 12,1 iken 2022'de yüzde 9,7 olmuştur."