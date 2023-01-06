Kayyum belediye bütçesini kaymakamlığa bağladı

Şırnak'ın Cizre Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı Nazlı Demir kaymakamlık binasının masraflarının belediye bütçesinden karşılanmasına karar verdi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre belediyeyi borç bataklığına sürükleyen kayyumlar, belediyeye ait taşınmazları ya müftlülük, milli eğitim müdürlüğü ve kaymakamlığa devrediyor ya da değerlerinin altında satışa çıkıyor. Kayyumlar, resmi devlet kurumlarının giderlerini de belediye bütçesinden karşılıyor.

12 Ağustos 2022 tarihinden bu yana belediye kayyumı olan İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaymakamlık binasının tüm masraflarını belediye bütçesinden karşılanmasına karar verdi. Karar, kayyum Demir, Yazı İşleri Müdürü vekili Selahattin Özkan, Mali Hizmetler Müdürü vekili Nurullah Ece ile İmar ve Şehir Müdürü vekili Mustafa Damar tarafından alındı. Kararda, "İlçemiz kaymakamlık binasının (Hükümet Konağı), mefruşat (ev döşemek için gerekli eşya), makine, teçhizat, arıza, bakım ve onarım ihtiyaçları ile kaymakamlık temsil ağırlama giderlerinin karşılanması hasıl olduğu takdirde belediyemiz ilgili bütçe tertibinden karşılanması hususunun kabulüne" denildi.

Kararın gerekçeleri

Karara ise, "Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır" ile "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir" maddeleri gerekçe gösterildi.