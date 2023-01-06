İBB'ye kayyum atanacak mı? Soylu'dan bu soruya yanıt

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir tv00'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınarak yerine kayyum atanacağı yönündeki tartışmalar sürerken; Hilmi Daşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı.

Daşdemir, "Bugün İçişleri Bakanı'yla konuştum 'Bu meseleyle ilgili kayyum vb. gibi bir süreç olacak mı?' diye. Sayın Bakan 'Bizim öyle bir niyetimiz yok sadece teröristlerin Belediye'den temizlenmesini istiyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.

'Ocak ayında kayyum atanacak' iddiası

Fransa merkezli Avrupa yayın kanalı Euronews, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Ocak ayı içinde görevinden alınacağını iddia etmişti.