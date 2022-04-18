Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik oldu

Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ve MHK üyelerinin istifasının ardından bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu yeni MHK Başkanı ve üyelerini açıkladı.
Sabri Çelik'in yeni başkan olarak görevlendirildiği MHK'nin üyeleri arasında eski hakemler yer aldı.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu.
TFF ayrıca Yönetim Kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş'in TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildiğini duyurdu.