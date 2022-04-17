Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve MHK yönetim kurulu istifa etti.

MHK'nin Süper Lig'de görevli 13 hakemin sezonun geri kalanında görev yapmaması kararı tartışmalara neden olmuştu.

Görevden alınan 13 hakem, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımış, Tahkim Kurulu, hakemlerin görevlerine devam etmesine karar vermişti. Ancak MHK geri adım atmadı. Kulüplerin artan şikayetleriyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeler istifa etti.