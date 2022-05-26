Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Piyasanın beklentisi ise faizin yüzde 14'te sabit bırakılması yönünde.

İki haftadır yükseliş eğiliminde bulunan dolar, son olarak dün 16,30 lira seviyesini de aşarak Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. TCMB'nin kararı öncesi dolarda hareketlilik sürerken, altınsa 972 lira civarında seyrediyor.

2021 Eylül ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, 4 ayın ardından son indirimi Aralık ayında 100 baz puan olarak yapmış, böylece Eylül'de yüzde 19 seviyesinde bulunan faiz Aralık ayında yüzde 14'e çekilmişti. TCMB 2022 yılındaki tüm PPK toplantılarında ise faizi yüzde 14'te sabit bıraktı.