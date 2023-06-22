Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yönetimi dönemindeki ilk faiz kararı bugün saat 14.00'te belli olacak.
Banka geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.
Merkez Bankası'nın Mart 2021'den sonra ilk kez faiz artırımına gideceği öngörülüyor.
Faiz oranında en son değişiklik, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şubat ayında yapılmıştı. Politika faizi 50 baz puan indirilmişti.