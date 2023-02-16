Merkez Bankası'nın 'bağışının' kaynağı belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında, kamu kurumlarının ve Merkez Bankası'nın bağışları gündem oldu.

Yardım kampanyası programında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 30 milyon liralık bağışı gündem oldu.

Reuters'ın Merkez Bankası yetkililerine dayandırdığı bilgiye göre, bankanın 30 milyar liralık bağışı "bankanın 2022 bilançosu kârından" karşılanacak. Böylece banka tahminen Nisan ayında Genel Kurul ile Hazine'ye aktaracağı 2022 kârının 30 milyar lirasını bağış olarak aktarmış olacak.

TCMB'nin 2022 kârı henüz açıklanmadı, ancak bankanın 40-50 milyar lira civarında kâr açıklaması bekleniyor.