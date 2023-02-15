Merkez Bankası deprem için 30 milyar lira bağışladı: İhtiyat akçesi bağış olarak mı gösterilecek?

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında saat 21.40 itibarıyla 92 milyar 899 milyon 912 bin lira bağış rakamına ulaşıldığı bildirildi.

Bağışlardan en çok dikkat çekeni, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağışı oldu. Kampanyaya en yüksek bağışı yapan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bağış miktarının 30 milyar lira olacağını açıkladı.

Merkez Bankası'nın bağış olarak açıkladığı tutarı, "ihtiyat akçesi" üzerinden mi yoksa "para basarak" mı sağlayacağı tartışmalara neden oldu.

Öte yandan, Merkez Bankası, 3 Şubat 2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, geçen yıl kârından avans ve birikmiş yedek akçenin dağıtımına karar vermişti. Merkez Bankası 2020 ve 2021 yılllarına ait, 45 milyar liralık kâr payı avans tutarının, 4,3 milyar liralık ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirmişti.

İhtiyat akçesi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın saf karının yüzde 20'lik kesiminin zor zamanlarda kullanmak üzere ayırması sonucu oluşan paraya ihtiyat akçesi adı veriliyor

İhtiyat akçesi, olağanüstü durumlarda, savaş durumlarında, doğal felaketlerde kullanılması için Merkez Bankası'nın kenara ayırdığı para olarak biliniyor.

Kamu bankalarının bağışları da Hazine'den karşılanacak

Diğer yandan deprem için düzenlenen bağış kampanyasına, Hazine'ye bağlı kamu bankaları da katıldı.

Türkiye Varlık Fonu (TVF), kamu bankalarının çekirdek sermayelerini artırmak için yeniden harekete geçerken, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Kamu bankalarının yapacakları bağışların, Hazine ve TVF üzerinden yapılan sermaye artırımlarıyla karşılanması bekleniyor. Söz konusu kamu bankaları olan Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira deprem kampanyasına bağışta bulunduğunu açıkladı.