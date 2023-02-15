Erdoğan ortak yayına bağlandı: İlk günlerdeki aksaklıklar kısa sürede giderildi

ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8, AFAD ve Kızılay'a yardım toplamak için ortak yayın yapıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayına bağlanarak, "Yurt içinden ve yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, depremzedelerimiz için kullanılacaktır" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu.

'1 yıl müsaade istiyorum'

Erdoğan açıklamasında, "Tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakamla milletimiz yüce gönüllülüğünü bir kez daha gösterecektir" dedi.

1 Mart tarihinde 30 bin binanın inşaatına başlanacağını açıklamasını tekrarlayan Erdoğan, "1 yıl müsaade istiyorum" talebini yineledi.

Erdoğan, "Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine güvenle, huzurla oturulabilecek konutları teslim etmeye başlamaktır" şeklinde konuştu.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Çok, çok teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte ülkemizden, KKTC'den, Azerbaycan'dan 2013 televizyon ve 562 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden tüm kardeşlerimizi şahsım, milletim adına saygıyla selamlıyorum. Kahramanmaraş'ımızın iki ayrı ilçesinden yaklaşık 9 saat arayla yaşadığımız iki büyük deprem 11 ilimizde ciddi yıkıma ve milletimizin ciğerini yakan can kayıplarına yol açmıştır. Öncelikle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Devletimiz tüm kurumları, personeli ve ekipmanıyla milletimiz de yediden yetmişe tüm fertlerinin seferberliğiyle deprem zedelerimizin yanında yer almak için anında harekete geçti. Çetin kış şartlarıyla şiddetli depremin yıkıma yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen fevkalade bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz.

'Enkaz altında inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız'

İlk günlerdeki eksiklikler, aksaklıklar kısa sürede önemli ölçüde giderilmiş, 250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini birlikte omuzladığımız kamu personeliyle sivil toplum mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımı sunuyorum. Hem aram kurtarma faaliyetleri, hem bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını tamamlayacak, enkaz altında inşallah tek bir insanımızı bırakmayacağız. Bununla birlikte iaşe ve ibate hizmetlerini hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde yürüteceğiz."

Ortak yayına katılanlar

Yayın Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılıyor.

Ortak yayına Erdoğan dışında ortak yayına Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül, Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Aslan gibi isimler de bağlandı.