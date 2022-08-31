Merkez Bankası’ndan 'zorunlu karşılık' kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, döviz hesabından TL hesabına dönüşüm için belirlenen oranı tutturamayan bankaların ilave zorunlu karşılık yükümlülüğü artırıldı.

Daha önce sadece bireysel hesapları kapsayan dövizden TL'ye dönüşümde belli oranı yakalama şartı, tüzel kişi ve şirket hesapları için de geçerli oldu.

Merkez Bankası'nın Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yer alan değişiklikte "gerçek kişi" ibaresi, "gerçek ve tüzel kişi" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle:

"Gerçek ve tüzel kişi değişim oranı ayrı ayrı yüzde 10'un altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10 ila 20 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunluk karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminde başlamak üzere tesis eder, Gerçek veya tüzel kişi dönüşüm oranı hesaplanamayan bankalar için Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır."