Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğde, 25 Aralık 2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'in 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında değişikliğe gidildi.

Tebliğde “Zorunlu karşılığa tabi varlıklar için zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanır” denildi. Değişiklik 16 Eylül 2022'de yürürlüğe girecek.

Ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanan "Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi" hakkında da değişiklik yapılarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin geçici uygulama getirildi.

Merkez Bankası tarafından yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için:

a) Yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi,

b) 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi,

c)Hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırılmıştır."