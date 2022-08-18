Merkez Bankası politika faizini yüzde 13'e düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi. Kurum ilk 7 ayda faizi sabit bırakmıştı.

Merkez Bankası açıklamasında "Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir" denildi.

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte, üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret etmektedir. Küresel büyümeye yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin 100 baz puan düşürülmesine karar vermiş, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin yeterli olduğunu değerlendirmiştir.

TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

Faiz indirimi kararının ardında dolar yükseldi

Merkez Bankası'nın yüzde 1 oranında politika faizini indirmesinin ardından dolar yükselmeye başladı.

Gün içerisinde dolar/TL paritesi 17,8963 seviyesini görmüştü.

Faiz indirme kararının ardından Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1'e yakın değer kaybederken, 18,1330 seviyelerine ulaştı. Dolar/TL an itibariyle 18,117 seviyesinde işlem görüyor.

Avrupa'daki enflasyon açıklaması ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından avro da Türk Lirası karşısında değer kazanarak 18,434 seviyesine çıktı.

Ayrıca bazı bankaların doları 18,3447 gibi yüksek bir fiyattan sattığı gözlemlendi.