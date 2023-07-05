Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için yeni adım

Merkez Bankası, 2,7 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının dönüşünde, talep eden özel bankalara da doğrudan döviz temini imkânı sağlayacak.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, kamu bankaları önceki gün KKM dönüşleri nedeniyle dolar satışı yapmıştı. Bunun üzerine Merkez Bankası yeni bir karar alarak özel bankaların da döviz teminini karşılama kararı aldı.

Merkez Bankası’nın özel bankalara KKM dönüşü için ödeyeceği dövizde minimum işlem tutarı 500 bin dolar/avro olacak. İşlem bilgileriyle ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon görüşmeleri kayıtları esas alınacak.

Minimum işlem tutarı 500 bin dolar/avro olarak belirlendi

Merkez Bankası’nın bankalara dün gönderdiği talimatta uygulama şöyle anlatıldı: