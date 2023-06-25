Merkez Bankası'ndan 'kademeli sadeleşme' mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin sadeleştirilmesi kararına dair bir açıklama yayınladı.

Basın duyurusunda, "Sadeleşme süreci Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edecektir" denildi.

TCMB tarafından yapılan basın duyurusu şöyle:

"Para Politikası Kurulu'nun 22 Haziran 2023 tarihli kararında mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilk adım olarak, menkul kıymet tesisi uygulaması, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek doğrultuda sadeleştirilerek Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Sadeleşme süreci Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."