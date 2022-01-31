Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Enflasyon hedefinde belirgin sapma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, tüketici enflasyon hedefindeki belirgin sapmaya işaret eden bir açık mektup yazdı. Merkez Bankası’nın mektubunda, vergilendirme stratejilerinin fiyat istikrarı hedefleriyle tam uyumlu hale getirilmesi, ekonomi politikaları arasındaki uyum ve toplumsal mutabakatın en geniş tabanda oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.
TCMB, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye yazdığı açık mektupta, "1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca, enflasyon hedefine ulaşılamaması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hedeften sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekmektedir" hatırlatmasında bulundu. Tüketici enflasyonunun, 2021 yılı sonunda yüzde 5 hedefi etrafında belirlenen belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleştiği belirtilen mektupta, "Bu çerçevede, hedeflenen patikadan belirgin olarak sapmanın nedenleri ile hedeflere ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemleri açıklayan 2022 Ocak Enflasyon Raporu’nu ekte bilgilerinize sunuyoruz" denildi.
Mektupta şu ifadeler kullanıldı: