Merkez Bankası'ndan döviz talebini baskılamaya yönelik yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz talebini baskılamak amacıyla bankalardan döviz forward kontrat satışlarında maliyetleri artırmalarını istedi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre, Merkez Bankası bankalardan dolar forward kontratlarında faizi yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseltmelerini talep etti. Kaynaklar, TCMB’nin bankalardan ayrıca bireysel müşterilere 19,05'in altında dolar satmamasını ve bireysel müşterilere döviz forward kontrat satışı yapılmamasını talep etti.

Ayrıca deprem felaketinin ardından otoritelerin dolar ve altın talebini kısıtlamak için tedbirleri artırdığı ve enflasyonun geçtiğimiz sene yüzde 85’te zirve yapmasıyla birlikte Liranın mümkün olduğunca istikrarlı seyretmesine odaklanıldığı bildirildi.

Türk Lirası, geçen yıl dolara karşı yüzde 30 değer kaybederken, bu yıl şimdiye kadar ise kayıp yüzde 1’in altında seyrediyor. Merkez Bankası, depremin ardından dolar ve altın talebine karşı tedbirlerini artırmaya çalışıyor.