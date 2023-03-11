Merkez Bankası'ndan dolarda satış kuruna alt sınır

Döviz talebini azaltmak isteyen Merkez Bankası, bankalardan döviz işlemlerinde alım satım fiyatı arasındaki farkın daha da açılmasını istedi.
Diken'in aktardığı habere göre Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Merkez Bankası'nın tüm bankalara lira üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla perakende dolar alımlarındaki marjları genişletmeye çağırdığını aktardı.
Merkez Bankası, cuma günü spot piyasada 18,96’ya satılan doları bankalardan bireysel yatırımcılara 19,15 liranın altında satmamalarını istedi.
Daha önce Merkez Bankası, bankalardan fiyatı dolar başına minimum 19,05 olarak belirlemelerini istemişti.
Bankaların belirlediği kurlarda alış ve satış fiyatları arasında farkın artması döviz talebini baskılayabiliyor. Depremden sonra Türk Lirası’ndaki yatay seyre rağmen Merkez Bankası rezervlerindeki milyarlarca dolarlık düşüş, kur politikasının zorlandığını gösteriyor.