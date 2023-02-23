Merkez Bankası'ndan bankalara 600 milyon liralık 'döviz' cezası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara yurt dışına yapılan spot döviz transferlerinde bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle “ceza niteliğinde” ek ücret uyguladı.

Bloomberg HT’nin haberine göre, ek ücret uygulaması, yurtdışına döviz transferi işlemlerindeki bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçe gösterilerek nedeniyle gerçekleştirildi. Toplam cezanın 600 milyon liraya yakın olduğu ifade edildi.

En büyük “ek ücret” tutarının 240 milyon lira ile Akbank’ta olduğu, Yapı Kredi Bankası’na 150 milyon lira, Garanti Bankası’na 120 milyon lira, İş Bankası’na ise 50 milyon lira uygulama yapıldığı belirtildi.

Bankalara belge ibrazı yükümlülüğü getirilmişti

Merkez Bankası, yılbaşında bankalara gönderdiği talimat ile 50 bin doların üzerindeki EFT/havale işlemlerinde belge ibrazı yükümlülüğü getirmişti.

Banka, sistemdeki bilgilendirme kutucukları gereğince doldurulmadığı taktirde, yapılan ödeme transferinin yüzde 5’i kadar ek ücret tesis edeceğini duyurmuştu.

Ceza sinyalini vermişti

TCMB bankalara gönderilen yazıda, bankaların EFT, havale ve SWIFT işlemleri bildirimlerine ilişkin uyarıda bulunmuştu.

Yazıda, bazı bankalarca Merkez Bankası'nın söz konusu talimatlarına uygun raporlama yapılmadığının tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ödemeler alanında şeffaflığı arttırmak amacıyla ödeme kategorisi detayı gibi bazı alanları eksik raporlayan, hatalı raporlama yapan ve/veya TL ve yabancı para ödemeleri gerekli belgelerle tevsik edemeyen (ithalat ödemesinde ilgili ithalat belgesinin sunulmaması, kredi ödemesi, menkul kıymet işlemleri gibi) bankalardan 2 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alınacaktır."