Depremlerin ardından kur korumalı mevduat rekor kırdı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından, kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki toplam tutar rekor artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 483,4 milyar liradan 1 trilyon 499 milyar 852 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı, kredi kartı borçları azaldı

17 Şubat ile biten haftalık verilere göre, krediler 7 trilyon 886,9 milyar liradan 7 trilyon 908,2 milyar liraya, mevduat 9 trilyon 317,3 milyar liradan 9 trilyon 378,9 milyar liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 139,2 milyar liradan 1 trilyon 140,8 milyar liraya, bireysel kredi kartı borçları 496 milyar liradan 488,1 milyar liraya indi. Takipteki alacakların da 161,4 milyar liradan 161,1 milyar liraya indi.