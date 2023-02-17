Merkez Bankası'ndan 'bağış' açıklaması: Milletin parasını millete vermekten daha doğal bir şey yok

11 ili etkileyen depremlerin ardından düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına Merkez Bankası'nın 30 milyar lira bağışlaması tartışma konusu olmuştu.

Bankanın başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kimin parasını kime veriyorsunuz?" sorusuna "Bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur" yanıtını verdi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Kavcıoğlu, “Yardımı bankanın kârından yaptık. Merkez Bankası anonim şirkettir. Normal süreç işleseydi, diğer ortaklarımıza da kâr payı verecektik. Yıl sonu bilançomuz bağımsız denetimden geçiyor. Faaliyet raporumuzla her şey şeffaf bir şekilde gözüküyor. Kısacası paramızı da kârımızı da isteyen görebilir. Felaket boyutunu konuşmayıp Merkez Bankası’nın yaptığı yardımı tartışmak, sağlıklı bir bakış açısı değil" diye konuştu.

'Hazine’ye aktarılacak paranın zamanlaması öne çekildi'

Merkez Bankası'nın bağışını soL'a değerlendiren iktisatçı Özgür Orhangazi, bankanın en büyük ortağının Hazine olduğunu hatırlatarak yapılanı "bir cepten çıkarıp, diğer cebe koymak" şeklinde yorumlamıştı.

Aktarımın Hazine içerisinde gerçekleştiğine dikkat çeken Orhangazi, "Merkez Bankası’nın elde ettiği kârların üzerine Kurumlar Vergisi öder, bu zaten Hazine’ye giden bir para. Kurumlar Vergisi ödendikten sonra kalan para da Merkez Bankası’nın ortaklarına dağıtılır. Merkez Bankası’nın en büyük ortağı Hazine olduğu için, bunun da büyük kısmı Hazine’ye gidecek. Dolayısıyla bu şartlar altında değişen hiçbir şey yok. Sadece zamanlamaya göre biraz öne çekmiş olabilirler Hazine’ye aktarılacak paranın." ifadelerini kullanmıştı.