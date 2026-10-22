Merkez Bankası'ndan 9 ay sonra faiz indirimi: Yüzde 36'ya indirildi

Merkez Bankası yılın 7. faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 37'den yüzde 36'ya indirdi.

Merkez Bankası en son yılın başındaki toplantıda faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye çekmişti. Ardından 9 ay boyunca faiz sabit kaldı.

Bugünkü kararla indirim süreci yeniden başladı.

Adımlar 'otomatiğe' bağlanmadı

Kararın en dikkat çeken yanı, Kurul’un bundan sonrasına dair açıklaması oldu.

PPK şu ifadeleri kullandı:

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir.

Yani Merkez Bankası, her toplantıda indirim yapacağına dair söz vermedi. İndirimin ne kadar olacağının imasında da bulunmadı.

Merkez Bankası, faiz koridorundaki diğer oranları da bir puan aşağı çekti. Gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 40'tan yüzde 39'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 35,5'ten yüzde 34,5'e indirildi.

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