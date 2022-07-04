Merkez Bankası TÜFE endeksli kıymetlerin iskonto oranını değiştirdi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Türk Lirası işlemleri ve döviz piyasaları uygulama talimatları hakkında yaptığı açıklamada, TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldığını duyurdu. Bankalar arası para piyasası işlemleri için Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) teminat bulundurma koşulu da yüzde 50 oldu.

TCMB yaptığı açıklamada, liralaşma stratejisi çerçevesinde TL cinsi varlıkların teminat sistemindeki ağırlıkları değerlendirilmeye devam edileceğini belirtti.