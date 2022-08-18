Merkez Bankası rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 12 Ağustos ile biten haftada 5 milyar 101 milyon dolar artarak 113 milyar 738 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 791 milyon dolar artarak 67 milyar 769 milyon dolardan 72 milyar 560 milyon dolara yükseldi.

Net rezervler ise geçen hafta 11,8 milyar dolardan 15,7 milyar dolara yükseldi. Rezervlerdeki bu toparlanma swap hariç net rezervlere ise sınırlı bir şekilde yansıdı.

Swap hariç net rezerv geçen hafta eksi 52.7 milyar dolar olarak kaydedilirken, sadece 2,1 milyar dolarlık toparlanma izlendi.

Altın rezervleri ise 12 Ağustos haftasında 309 milyon dolar artarak 40 milyar 868 milyon dolardan, 41 milyar 177 milyon dolara yükseldi.