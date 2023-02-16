Merkez Bankası rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Ocak 2023 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 azalarak 125,3 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 10,9 azalarak 67,2 milyar dolara inerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10,3 yükselişle 50,6 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarak 32,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 25,8 milyar doları anapara, 6,8 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 70,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 37,4 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak 54,7 milyar dolara çıktı.​​​​​​ (AA)