Merkez Bankası: Konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 174

Merkez Bankası, kasım ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Endeks, aylık bazda yüzde 3,8 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artış ise yüzde 174,3 olarak gerçekleşti. Konut fiyat endeksi, enflasyondan arındırıldığı zaman yüzde 54 artış gösterdi.

Konut fiyat endeksindeki yıllık artış, ekimde yüzde 188,2 olmuştu.

Antalya bölgesinde, yüzde 214 artış

Konut fiyat endeksi, en çok Antalya, Burdur ve Isparta bölgesinde arttı. Bölgedeki yıllık artış, yüzde 214,5 oldu. Adana ve Mersin'de konut fiyatları, yüzde 192, Aydın, Denizli, Muğla bölgesindeki ise yüzde 187,6 arttı.

Konut fiyat endeksinin en az arttığı bölge ise yüzde 120,2'lik artışla Bingöl, Elazığ, Malatya ve Dersim bölgesi oldu.

İstanbul'daki konutun metrekare birim fiyatı, 26 bin 904 TL

Endeks, İstanbul'da yüzde 186,3 arttı. Ankara'daki artış yüzde 181,6 olurken, İzmir'de konut fiyatları yüzde 176 yükseldi.

Türkiye'de bir konutun metrekare birim fiyatı, 16 bin 984 TL oldu. İstanbul'daki konutun metrekare birim fiyatı 26 bin 904 TL'ye, İzmir'deki konutun ise 20 bin 861 TL'ye yükseldi. Ankara'da bir konutun metrekare birim fiyatı ise 12 bin 445 TL olarak açıklandı.

Verilere göre, İstanbul'da 120 metrekare bir konutun fiyatı, kasımda 3,2 milyon TL'ye yükseldi.