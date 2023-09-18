Merkez Bankası KKM'de değişikliğe gitti

Merkez Bankası, TL Mevduat ve Katımla Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yaparak, gerçek kişilerin bankalardaki dövizlerinin Kur Korumalı Mevduatlara (KKM) tabi olma süresini uzattı. Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını liraya çevirebilecek. Daha önce yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın, döviz mevduat ve katılım fonu hesaplarından vadeli lira mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için belirlenen tarih 30 Haziran 2023'tü.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla da 1 yıla kadar olan KKM mevduatlarının zorunlu karşılık oranlarını artırmıştı.