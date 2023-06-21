Merkez Bankası: İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

TCMB verilerine göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 puan arttı.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı.

Haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirilmesi sonucu oluşturulan verilere göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 76,6 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 76,8 seviyesinde oluştu. (ANKA)

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