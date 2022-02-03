Merkez Bankası 'ihtiyat akçesi' dağıtımına başladığını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Bankadan az önce yapılan açıklamada 2021 yılı karı üzerinden kar payı ödenmesine ve 2020 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin hissedarlarına dağıtılmasına karar verildiği duyuruldu.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin yayımlanan basın açıklamasında yer alan bilgilere göre, 45 milyar Türk Lirası kar payı avans tutarının ve 4,3 milyar Türk Lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımı başlatıldı.

2020 yıl sonu itibariyle gerçek ve tüzel kişilerden oluşan Banka Hissedarlarının oranları şöyle: